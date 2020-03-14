أردرن: كل شخص سيدخل نيوزيلندا سيتعين عليه عزل نفسه لمدة 14 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أن كل شخص سيدخل البلاد بدءا من يوم غد الأحد سيتعين عليه الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، وذلك في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه سيتم إعفاء القادمين من جزر المحيط الهادئ فقط من هذه الإجراءات .

وقالت أردرن، في مؤتمر صحفي إن "هذا القرار سيعني أن نيوزيلندا ستطبق القيود الحدودية الأوسع والأكثر صرامة من أي دولة في العالم".

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وتابعت: "كما نشجع النيوزيلنديين على تجنب السفر غير الضروري للخارج، وهذا سيساعد على تقليص خطر نقل مواطن نيوزيلندي لفيروس كوفيد-19 إلى داخل البلاد".

وأوضحت أنه لن يتم السماح برسو السفن السياحية في موانئ نيوزيلندا حتى 30 يونيو .

وأضافت أن نيوزيلندا سجلت حتى الآن ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 وتمكنت من تتبع كل المخالطين للمصابين بالفيروس.