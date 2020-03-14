غرضها التخويف.. أوسا الحلو تصف شائعة هروب أسد من السيرك بـ"السخيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم: وصفت أوسا الحلو، مدربة الأسود بالسيرك القومي وحفيدة محمد الحلو، شائعة هروب أسد من السيرك المصري الأوروبي بـ"السخيفة"، مشيرة إلى أن الشائعة غرضها تخويف الناس. وأوضحت "أوسا"، في تصريح لمصراوي، أن هروب الأسود من السيرك مستحيل وهي مؤمنة بشكل كامل. يذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا، خبرًا يفيد بهروب أحد الأسود وهو مانفته أيضا مدربة الأسود فاتن الحلو، وقالت أنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه من يثبت تورطه في ترويج مثل هذه الأمور.​

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