ترامب كان قريبا من شخص ثانٍ مصاب بفيروس كورونا

قال طبيب بالبيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع من شخص ثان ثبتت إصابته لاحقا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وضع الرئيس لا يتطلب اختبارا للفيروس أو حجر صحي.

وبحسب “رويترز”، تناول ترامب، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، العشاء مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو واجنجارتن، الذي يقول المسؤولون البرازيليون إنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، إن شخصا آخر، ضمن مجموعة العشاء، واقترب من الرئيس لفترة وجيزة، بدأ يظهر عليه أعراض المرض بعد ذلك بثلاثة أيام، وتم تأكيد إصابته بعد ذلك بالفيروس.

وقال كونلي في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة إن اللقاء يعد “منخفض المخاطر” وليس هناك حاجة لوضع الرئيس تحت “حجر صحي”.

وأضاف “لقاء الرئيس للفرد الأول كان محدودا للغاية (مصافحة) وعلى الرغم من أنه قضى مزيدا من الوقت على مقربة من الحالة الثانية، فقد كانت جميع التفاعلات قبل ظهور أي أعراض”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، يوم الجمعة، إنه لا يعاني من أي أعراض فيروس “كورونا” على الإطلاق.

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال خلال في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن كان أصيب بالعدوى، عقب لقائه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي ثبت عدم إصابته بالفيروس.