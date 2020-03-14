حماة المال العام يؤجلون المسيرة الوطنية في مراكش بسبب “كورونا”

قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الجمعة، تأجيل المسيرة الشعبية ضد الفساد، والرشوة، المزمع تنظيمها، يوم غد الأحد في مراكش، وذلك إلى موعد لاحق.

‎ وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن “قرار التأجيل جاء بناءً على لقاء طارئ مع مسوؤلي ولاية جهة مراكش آسفي، اليوم، وكان موضوعه إطلاعنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه يحيي كافة الهيآت، والتنظيمات الوطنية، والديمقراطية على انخراطها الإيجابي، والفاعل في الإعداد للمسيرة الوطنية لإيمانها القوي بأن المعركة ضد الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، لا تنفصل عن المعركة من أجل الديمقراطية.