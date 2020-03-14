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اختام حملة سعودية لجراحات الأطفال بسيئون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختام حملة سعودية لجراحات الأطفال بسيئون والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة، الجمعة، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال بسيئون في محافظة حضرموت.

 

وكشف عن إجراء الحملة 19 عملية جراحية في تخصصي المسالك البولية والجراحة العامة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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