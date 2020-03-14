حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم

السبت 14 مارس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم في الإمارات صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائماً على بعض المناطق الساحلية الغربية ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وقال المركز في ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية وتكون سرعتها من 18 - 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر مساءً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:43 والمد الثاني عند الساعة 45:04 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 22:17 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والثاني عند 01:06 والجزر الاول عند الساعة 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 16 80 15 دبي 32 14 85 20 الشارقة 36 11 85 20 عجمان 35 14 80 25 أم القيوين 30 11 85 15 رأس الخيمة 31 10 80 20 الفجيرة 28 18 65 30 العين 32 18 60 15 ليوا 32 14 85 15 الرويس 30 13 85 20 السلع 29 14 80 25 دلما 26 16 80 35 طنب الكبرى 26 15 85 40 طنب الصغرى 26 15 85 40 أبو موسى 26 15 85 40