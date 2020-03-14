كورونا يصل إلى فنزويلا وبوركينا فاسو تعلن إصابة جديدة

السبت 14 مارس 2020

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، الجمعة، أنه تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا في فنزويلا.



وأضافت أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، مؤكّدةً من جهة ثانية أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى أثر تأكيد أوّل حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلا: "سنبدأ حجرا صحيا جماعيا واجتماعيا".

وقالت نائبة الرئيس، خلال جلسة لمجلس الوزراء بثّها التلفزيون الحكومي: "في وقت مبكر من الجمعة، تمّ تشخيص حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا".

Advertisements

وكان مادورو قرّر، الخميس، تعليق كلّ الخطوط الجوّية مع أوروبا وكولومبيا لمدّة شهر، معلنا في الوقت نفسه أنّ النظام الصحي الفنزويلي في "حالة الطوارئ".

وأبدى عاملون في القطاع الصحي الفنزويلي قلقهم من أنّ النظام الصحي في البلاد غير مجهّز، وقال الدكتور هونيادس أوربينا، من الأكاديمية الوطنية للطب: "لسنا مستعدّين على الإطلاق".

من جهته، قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الخميس، إنّه على اتّصال بدول "حليفة" لإيصال إمدادات طبّية إلى فنزويلا من خلال وكالات دوليّة.

وفي كولومبيا، أعلن الرئيس إيفان دوكي، الجمعة، أنّ بلاده ستغلق حدودها مع فنزويلا وتحدّ من دخول الأجانب الذين سافروا إلى أوروبا أو آسيا في الأيام الأربعة عشر الماضية، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

و في بوركينا فاسو، تأكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 3، وقالت وزيرة الصحة كلودين لوجيه، خلال جولة لرفع مستوى الوعي حيال الفيروس إنه "تم اكتشاف إصابة جديدة لدى شخص ثالث أتت نتائج الاختبارات التي أجريت له إيجابية".

وأضافت أن المصاب كان على اتصال مع أول شخصَين مصابين، مشيرة إلى أنه بات الآن تحت المراقبة، وتابعت: "تم أخذ 7 عينات أخرى من حالات مشتبه فيها ونحن في انتظار النتائج قريبا".