كوريا الجنوبية تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 14 مارس 2020

أعلنت كوريا الجنوبية، السبت، تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات لديها إلى 8086.



وكانت كوريا الجنوبية أول دولة تسجل عدداً كبيراً من الإصابات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ولا تزال إحدى أكثر الدول تأثرا بالفيروس، رغم أن إيطاليا وإيران تسجلان أعداداً كبيرة كذلك.

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وحتى الآن، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المعدي في كوريا الجنوبية 60، ويحتل كبار السن والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة النسبة الكبرى من مجمل عدد الوفيات.

وتفرض كوريا الجنوبية بدءا من فبراير/شباط الماضي تدابير حجر صحي مكثفة على القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو كجزء من مجهوداتها لمنع تفشي الفيروس داخل أراضيها.