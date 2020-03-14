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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن حصيلة وفيات فيروس كورونا داخل أراضيها والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أعلنت السلطات الصحية في الصين، السبت، تسجيل 11 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة من بين المصابين بالفيروس.
وبتلك الحصيلة يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل الصين إلى 3189.
وتوقعت الصين انتهاء وباء فيروس كورونا الجديد بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، وقال تشونغ نانشان، المستشار الطبي للحكومة الصينية، إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في ذلك التوقيت.
وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم، تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان بؤرة الفيروس والتي يقطنها 11 مليون نسمة.
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