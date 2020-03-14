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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يجبر قبرص على غلق حدودها لمدة 15 يوما والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أعلنت قبرص، الجمعة، غلق حدودها لمدة 15 يوماً أمام الوافدين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن قبرص ستغلق حدودها لمدة 15 يوماً أمام أي فرد، باستثناء القبارصة ودول الاتحاد الأوروبي والأفراد الذين يملكون تصاريح خاصة، وذلك في إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف أناستاسيادس، في خطاب، أن الإجراء سيبدأ تنفيذه اعتباراً من الأحد 15 مارس/آذار.
والثلاثاء الماضي، قالت سلطات قبرص إن أكبر منشأة طبية على الجزيرة علقت معظم خدماتها، بعد اكتشاف إصابة طبيب يرأس قسم جراحة القلب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة بقبرص تعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى نيقوسيا العام لمدة 48 ساعة؛ لحين مراجعة الموقف.
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