شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يعلق الدراسة في ليبيا لأسبوعين والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 قررت السلطات الليبية تعليق الدراسة لأسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، لم تسجل إصابات بالفيروس حتى الآن. واتخذت السلطات الصحية عددا من الإجراءات الاحترازية، مثل تشديد عمليات الفحص الطبي على المسافرين عبر المعابر الحدودية وخصوصا المطارات، والشروع في تركيب كاميرات حرارية لرصد أي حالات مشتبه بها، كما شيدت غرف عزل صحي خاصة في طرابلس وبنغازي.

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