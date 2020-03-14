- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يعلق الدراسة في ليبيا لأسبوعين والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
قررت السلطات الليبية تعليق الدراسة لأسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، لم تسجل إصابات بالفيروس حتى الآن.
واتخذت السلطات الصحية عددا من الإجراءات الاحترازية، مثل تشديد عمليات الفحص الطبي على المسافرين عبر المعابر الحدودية وخصوصا المطارات، والشروع في تركيب كاميرات حرارية لرصد أي حالات مشتبه بها، كما شيدت غرف عزل صحي خاصة في طرابلس وبنغازي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يعلق الدراسة في ليبيا لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.