ماذا قال طبيب البيت الأبيض حول ترامب؟

السبت 14 مارس 2020

أعلن شون كونلي، طبيب البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى الأسبوع الماضي شخصا ثانيا ثبتت إصابته فيما بعد بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح طبيب البيت الأبيض، بحسب وكالة رويترز، أنه لم تكن هناك ضرورة لخضوع الرئيس ترامب لفحص فيروس كورونا أو العزل، وهو لا يعاني من أي أعراض خاصة بالفيروس.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يشعر "بأي أعراض" تدل على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وسارع صحفيون إلى سؤال ترامب حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي أم لا، بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي التقاه قبل أيام مصاب بالفيروس.

وقال: "لا أعرف أبداً من يكون" مرافق بولسونارو في الوفد، مضيفاً: "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبين أنه غير مصاب، وهذا جيد".

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي أثناء إعلانه حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا: "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عدّة فيه، طرحت عليهم السؤال، وقالوا لي: ليست لدي أي أعراض"، قبل أن يوضح أنّه قد يجري الفحص اللازم "قريبا".