كورونا يجبر تركيا على منع السفر إلى 9 دول أوروبية

السبت 14 مارس 2020

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى إجبار تركيا على تجنب السفر لجميع دول العالم، وفقا لقرار من السلطات الأمنية في أنقرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 أشخاص.



واضطرت تركيا مساء الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.

وحثت السلطات التركية المواطنين على تجنب السفر إلى جميع البلدان.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قوله إن المصابين الثلاثة الجدد من عائلة واحدة ومرتبطون بالإصابتين السابقتين المسجلتين في البلاد.

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وذكر أن الحكومة أصدرت قرارات عدة للحد من انتشار الفيروس في تركيا، منها منح موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً عطلة إدارية لمدة 12 يوما، اعتباراً من الإثنين.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبار جميع الموظفين العائدين من خارج تركيا في إجازة إدارية لمدة 14 يوما، لافتاً إلى أن الحكومة قررت حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة، بسبب انتشار فيروس كورونا فيها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

والدول التي سيطالها حظر الرحلات من وإلى تركيا هي: ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والنرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والنمسا، والسويد وهولندا، ابتداء من يوم السبت حتى 17 أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق، قال وزير الصناعة التركي مصطفى وارناك، إن بلاده قررت زيادة إنتاج الكحول الإيثيلي وإنتاج المطهرات، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وحتى مساء الخميس الماضي، أصاب كورونا أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.