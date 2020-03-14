السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين بسبب كورونا

قررت السعودية، السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد، للحد من انتشار فايروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وحسب بيان نشرته "واس"، فإن "الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة 11 من صباح الأحد".
وحسب بيان نشرته "واس"، فإن "الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة 11 من صباح الأحد".
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