السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين بسبب كورونا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وحسب بيان نشرته "واس"، فإن "الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة 11 من صباح الأحد".

