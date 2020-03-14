ظهور أعراض كورونا لا يؤدي بالضرورة لاكتشافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين أصيبوا بفيروس كورونا، أن مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس يمكن أن يظهر في شكل عدوى أقل خطورة، وهو ما يشير إلى صعوبة الكشف عن المرض على أساس الأعراض وحدها.



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وتتراوح أعمار الأطفال، وهم 6 ذكور و4 إناث، بين شهرين و15 عاما.

وتوصلت الدراسة، التي أشرف عليها باحثون صينيون، ونشرتها دورية "نيتشر ميديسن"، الجمعة، إلى أن أحد الأطفال العشرة لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، وأن باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة، وأن الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق.

وقال الباحثون إن عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال، مضيفين أنهم فحصوا الأطفال العشرة في مستشفى بمدينة قوانجتشو لأنهم أفراد في أسر أصيب بعض أفرادها وتربطهم صلات وثيقة بأشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض.