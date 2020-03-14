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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يجدد نفي إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لا يشعر "بأي أعراض" تدلّ على إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وسارع صحافيون إلى سؤال ترامب حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي، أم لا، بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي التقاه قبل أيام مصاب بالفيروس.
وقال: "لا أعرف أبداً من يكون" مرافق بولسونارو في الوفد، مضيفاً: "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبين أنه غير مصاب، وهذا جيد".
وأوضح ترامب في مؤتمر صحافي: "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عدّة فيه، طرحت عليهم السؤال، وقالوا لي: ليست لدي أي أعراض"، قبل أن يوضح أنّه قد يجري الفحص اللازم "قريبا".
والخميس الماضي، استبعد البيت الأبيض، خضوع ترامب لفحص فيروس كورونا، بعد لقائه وزيرا برازيليا تم الإعلان عن إصابته بالفيروس.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه "ما من داعٍ في الوقت الراهن لخضوع ترامب لفحص فيروس كورونا الجديد، رغم لقائه قبل أيام مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتبين لاحقاً أنه مصاب بالفيروس"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ستيفاني جريشام، إن "الرئيس ونائب الرئيس (مايك بنس) لم يختلطا عمليا بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".
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