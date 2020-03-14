كورونا يجبر جوتيريس على إلغاء زياراته الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ألغى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، زيارته إلى بوركينا فاسو والنيجر، قبل ساعات من مغادرته، بسبب "التطوّرات المرتبطة بوباء" كورونا المستجد، طالبا من الموظفين غير الأساسيين في المقر بنيويورك أن يؤدّوا أعمالهم عن بُعد، بحسب ما أعلن مكتبه.



وكان مقررا أن تبدأ السبت زيارة جوتيريس للبلدين، على أن تختتم الثلاثاء. لكن مكتبه قال إن الأمين العام سيبقى في نيويورك لإدارة التطورات المرتبطة بكوفيد-19 وأوضاع نحو 100 ألف من القبّعات الزرق العاملين في إطار نحو 15 مهمة سلام حول العالم.

وقال جوتيريس في بيان الجمعة، إنه طلب من جميع الموظفين أن "يعملوا عن بعد، إلا إذا كان وجودهم في المكاتب مطلوبا لتقديم خدمات أساسية".

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وكانت الفحوص الطبية أظهرت الخميس إصابة دبلوماسيّة من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول إصابة مسجّلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين على "تويتر"، إن الدبلوماسية شابة، وإنها "بصحة جيدة"، مضيفا أنها عادت من فلوريدا مؤخرا.

ومثلت الدبلوماسية المصابة الفلبين في لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل أسبوع ألغت الأمم المتحدة اجتماعات في ألمانيا ودول أخرى؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 4945 شخصا، وأعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا جائحة عالمية.