اخبار العالم

ميركل تطالب السراج بتوقيع وقف إطلاق النار في ليبيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تطالب السراج بتوقيع وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

ميركل تطالب السراج بتوقيع وقف إطلاق النار في ليبيا

متابعات_الخليج 365

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، فايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية، بسرعة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ميركل والسراج، وفق بيان صادر عن الحكومة الألمانية، ناقشا فيه الوضع السياسي والعسكري الحالي.

 

Advertisements

وشددت ميركل على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.

 

مكالمة ميركل والسراج جاءت بعد أيام من زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لميركل لإجراء محادثات في برلين.

 

وتشهد ليبيا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة إلا أنها تشهد خروقات مستمرة من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

 

فيما تمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تطالب السراج بتوقيع وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا