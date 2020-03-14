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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تطالب السراج بتوقيع وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، فايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية، بسرعة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ميركل والسراج، وفق بيان صادر عن الحكومة الألمانية، ناقشا فيه الوضع السياسي والعسكري الحالي.
وشددت ميركل على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.
مكالمة ميركل والسراج جاءت بعد أيام من زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لميركل لإجراء محادثات في برلين.
وتشهد ليبيا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة إلا أنها تشهد خروقات مستمرة من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية.
فيما تمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.
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