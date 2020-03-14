«اعتبارا من الأحد» .. غلق السعودية تماماً .. تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

صرح مصدر مسؤول في الداخلية السعودية بأن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية ما عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، ضمن جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وقررت السلطات اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

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وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى المختصة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب بالعودة من المواطنين، حيث ستعلن عن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع.