تسجل أول إصابتين بكورونا المستجد في فنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنه تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، مشيرة الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة ثانية أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.
وعلى أثر تأكيد أوّل حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلا "سنبدأ حجرا صحيا جماعيا جتماعيا".
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