تسجل أول إصابتين بكورونا المستجد في فنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنه تم تشخيص أول إصابتين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​فنزويلا​، مشيرة الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من ​أوروبا​، ومؤكّدةً من جهة ثانية أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى أثر تأكيد أوّل حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلا "سنبدأ حجرا صحيا جماعيا جتماعيا".