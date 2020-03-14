الإكوادور تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت ​الإكوادور​ عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد، موضحة أن الضحية امرأة إكوادورية تبلغ 71 عاما عادت إلى البلاد آتية من ​إسبانيا​. وهذه كانت أول إصابة بالفيروس في الإكوادور وخامس وفاة بكورونا في ​أميركا اللاتينية​.

وقالت وزيرة ​الصحة​ كاتالينا أندرامونيو في ​مؤتمر​ صحافي "نأسف للإعلان أنه توفيت أول ​مريضة​ لدينا تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت من 20 إلى 23.

وأعلنت الإكوادور حال طوارئ صحية الأربعاء بسبب الوباء وأمرت بالعزل الموقت للمسافرين الوافدين من ​الصين​ وإسبانيا و​فرنسا​ و​إيران​ و​ألمانيا​ و​كوريا الجنوبية​ و​إيطاليا​، كما علقت ​الحكومة​ التجمعات العامة والصفوف وسمحت بالعمل من بُعد.