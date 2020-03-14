أعلنت الإكوادور عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الضحية امرأة إكوادورية تبلغ 71 عاما عادت إلى البلاد آتية من إسبانيا. وهذه كانت أول إصابة بالفيروس في الإكوادور وخامس وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية.
وقالت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو في مؤتمر صحافي "نأسف للإعلان أنه توفيت أول مريضة لدينا تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد".
وأشارت إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت من 20 إلى 23.
وأعلنت الإكوادور حال طوارئ صحية الأربعاء بسبب الوباء وأمرت بالعزل الموقت للمسافرين الوافدين من الصين وإسبانيا وفرنسا وإيران وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، كما علقت الحكومة التجمعات العامة والصفوف وسمحت بالعمل من بُعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإكوادور تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.