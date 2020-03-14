غواتيمالا تمنع دخول الوافدين من أميركا وكندا لمكافحة "كورونا"

اعلن رئيس ​غواتيمالا​ أليخاندرو جياماتي إن بلاده وسعت حظرا على دخول الوافدين من الدول الأكثر تضررا من تفشي ​فيروس كورونا​ ليشمل ​الولايات المتحدة​ وكندا. وأعلنت ​الدولة​ الواقعة في ​أميركا​ الوسطى في وقت سابق تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. إضغط للمزيد

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