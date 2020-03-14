الأمم المتحدة تخفض تواجد موظفيها بمقرها في نيويورك بسبب كورونا

قرر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ خفض تواجد الموظفين في مقر المنظمة ب​نيويورك​ وذلك غداة تسجيل أول إصابة داخل المنظمة بفيروس "كورونا المستجد كوفيد - 19".

وأوضح الناطق باسم الأمين العام ​ستيفان دوجاريك​ في بيان أن هذا القرار سيسري بدءا من الاثنين المقبل وحتى الـ12 من أبريل القادم على أن يجري تقييمه بعد ثلاثة أسابيع من سريانه.

وقال دوجاريك إن "الأمين العام للأمم المتحدة طلب من جميع الموظفين العمل عن بعد ما لم يكن وجودهم المادي في مكان العمل ضروريا لتنفيذ الخدمات الأساسية".

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ونوه بأن الهدف من القرار هو تقليل التواجد في مقر ​الأمم المتحدة​ في الوقت الذي تؤدي فيه المنظمة العالمية دورها، مشيرا إلى أنه من الضروري خفض الاتصال الاجتماعي إلى أدنى حد واتباع التعليمات الواضحة ل​منظمة الصحة العالمية​ لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس "كورونا المستجد كوفيد - 19".

وكانت بعثة ​الفلبين​ لدى الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس إصابة ديبلوماسية تعمل لدى البعثة بالفيروس لتكون بذلك أول إصابة مسجلة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأغلقت بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة مقرها منذ أمس وأمرت بالحجر الصحي الذاتي على جميع طاقمها حسبما جاء في رسالة بعثت بها إلى المنظمة.