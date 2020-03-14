مادورو يعلن عن تدريبات لمكافحة فيروس كورونا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إطلاق المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية "الدرع البوليفاري" للتوصل إلى إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس التاجي الجديد في البلاد.
ولفت مادورو خلال مؤتمر مع المحافظين للاستجابة لوباء فيروس كورونا، الى إن "الدرع البوليفاري 3 تمرين متكامل يبدأ غدًا - رعاية صحية آمنة"، مشيرة الى أن "التدريبات لها غرض واحد: الاستعداد لمواجهة خطر وباء COVID-19 في حالات الطوارئ، والذي يسمح للحكومة باتخاذ حتى أكثر الإجراءات صعوبة".
وشدد مادورو في وقت سابق الى إن "البلاد علقت الرحلات الدولية من أوروبا وكولومبيا لمدة شهر"، مشيرة الى أنه "سيتم تدريب 46 مستشفى في البلاد لاستقبال المرضى المحتملين المصابين بالفيروس التاجي جميع المناسبات العامة ممنوعة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11/3/2020 أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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