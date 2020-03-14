مادورو يعلن عن تدريبات لمكافحة فيروس كورونا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ إطلاق المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية "الدرع البوليفاري" للتوصل إلى إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس التاجي الجديد في البلاد.

ولفت مادورو خلال ​مؤتمر​ مع المحافظين للاستجابة لوباء ​فيروس كورونا​، الى إن "الدرع البوليفاري 3 تمرين متكامل يبدأ غدًا - رعاية صحية آمنة"، مشيرة الى أن "التدريبات لها غرض واحد: الاستعداد لمواجهة خطر وباء COVID-19 في ​حالات​ الطوارئ، والذي يسمح للحكومة باتخاذ حتى أكثر الإجراءات صعوبة".

وشدد مادورو في وقت سابق الى إن "البلاد علقت الرحلات الدولية من ​أوروبا​ و​كولومبيا​ لمدة شهر"، مشيرة الى أنه "سيتم تدريب 46 ​مستشفى​ في البلاد لاستقبال المرضى المحتملين المصابين بالفيروس التاجي جميع المناسبات العامة ممنوعة".

وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ في 11/3/2020 أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.