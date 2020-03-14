مصادر معارضة للتعاطي مع صندوق النقد للجمهورية: تاريخه مأساوي

لفتت مصادر سياسية معارضة للتعاطي مع الصندوق لـ"الجمهورية" الى انّ "تاريخ ​صندوق النقد​ الدولي مأساوي، وثمّة تجارب عديدة تؤكد ذلك، إذ انّ دولاً عديدة واجَهت أزمات وتعثرت ولجأت الى صندوق النقد في ظل شروط كانت تسبّبت في الغالب بمزيد من "التغوّل" في هذه الدول، بسبب الالتزامات التي فرضت على هذه الدول".

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