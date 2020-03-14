مصادر وزارية للجمهورية: لا قرار حتى الان بالتوجه نحوصندوق النقد الدولي

اشارت مصادر وزارية معنية بالشأن المالي لـ"الجمهورية" الى انه "حتى الآن لا يوجد قرار بالتوجّه نحو ​صندوق النقد​ الدولي، وهذا لا يعني انه ليس مطروحاً".

أضافت المصادر: "ولكن في حال قررنا اللجوء الى الصندوق، فإنّ الموقف سيتلخّص بأننا مستعدون للجوء الى صندوق النقد، إنما بشروط ​لبنان​، بحيث نستطيع ان نتوجّه الى الصندوق، ونفاوض على أحسن الشروط التي تفيد ​الدولة اللبنانية​".

ورداً على سؤال عمّا اذا كان ​الثنائي الشيعي​ المتمثّل بحركة "أمل" و"​حزب الله​" يعارضان التوجّه الى صندوق النقد، شددت المصادر على انه "لا مانع لدى ايّ طرف داخلي بأن يلجأ لطلب المساعدة من الصندوق، ولكن شرط ألّا تكون هذه المساعدة وسيلة للتسلّل ووضع البلد تحت وصاية الصندوق، وشرط الّا تؤدي هذه المساعدة ايضاً الى زيادة معاناة ​الشعب اللبناني​، عبر شروط قاسية وفرض ضرائب جديدة".