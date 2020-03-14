الجمهورية: الكلام عن تأخر الحكومة باتخاذ اجراءات مالية ينطوي على ظلم

أكدت مصادر ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" ان "​الحكومة​ تدرك المهمة الموكلة اليها، ومنذ نيلها الثقة، وضعت نفسها في حالة طوارىء اقتصادية ومالية، وهي ماضية في برنامجها التنفيذي لمعالجة أزمة معقدة ومتشعبة، والايام القليلة المقبلة ستبرز مجموعة خطوات يلمسها المواطن اللبناني على كلّ المستويات"، لافتة الى ان "كلّ كلام عن تأخّر الحكومة او تقصير من جانبها ينطوي على ظلم لها"، مضيفة: "السرعة مطلوبة، ولكن ليس التسرّع، خصوصاً أنّ الكثير من الإجراءات تتطلّب عناية فائقة ودراسة معمّقة لكي تأتي ثمارها بإيجابيات تريح اللبنانيين وتطمئنهم".

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