الجمهورية: سفراء الدول استغربوا تأخر الاجراءات بموضوع الاصلاح المالي

اشارت "​الجمهورية​" الى إنّ "تأخر الإجراءات الحكوميّة الموعودة في موضوع الاصلاح، كان محلّ استغراب عدد من السفراء والدبلوماسيّين االغربيّين، وجرى التعبير عنه صراحة أمام كبار المسؤولين وعدد من الوزراء، حيث نبّه هؤلاء من انّ الوقت ليس لصالح ​لبنان​، وتأخره في بدء المعالجات الاصلاحية التي يعانيها في اقتصاده وماليته، ستصبح معه الأزمة في وضع ميؤوس منه".

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