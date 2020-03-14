مصادر للجمهورية: أجواء التفاوض مع الدائنين بالخارج تحمل ايجابيات

أشارت مصادر وزارية معنية لـ"الجمهورية" الى أن "الترقّب يبقى هو السيّد على الخط السياسي - الاقتصادي، لكيفية تعاطي الدائنين الخارجيين مع تعليق ​لبنان​ دفع سندات "اليوروبوندز"، وهو أمر ستتوضّح معالمه الاسبوع المقبل"، لافتة الى انّ "الاجواء الاولية للتفاوض الذي يجري مع حملة السندات، تحمل بعض الايجابيات على هذا الصعيد، ولكن ليس في الامكان اعتبارها ايجابيات كاملة حتى الآن، وهو ما سيتوضّح أكثر في الفترة التي تلي انتهاء فترة السماح المحددة بأسبوع وتنتهي الاثنين المقبل في 16 آذار الجاري".

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