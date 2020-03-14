خبير عسكري روسي لا يستبعد إنتاج "كوفيد-19" في المختبر: تركيبته لا يمكن أن تحصل في الطبيعة

أعلن الخبير العسكري إيغور نيكولين، العضو السابق في لجنة ​الأمم المتحدة​ للأسلحة البيولوجية، أنه لا يمكن ل​فيروس كورونا​ "COVID-19" بشكله الحالي الظهور طبيعيا، بل على الأغلب صناعي.

ووفقا له، لا يمكن بصورة دقيقة ومؤكدة تحديد مكان إنتاجه. ولكن حقيقة كونه خلق في المختبر واضحة جدا. ويقول، "تم تجميع "COVID-19" من ثلاثة أجزاء – فيروس كورونا الخفاش، فيروس كورونا الثعابين، ومكون من فيروس نقص المناعة البشرية - بروتين سكري، ومثل هذه التركيبة لا يمكن أن تحصل في الطبيعة".

كما أكد الخبير ضرورة سماح ​الولايات المتحدة​ للمراقبين الدوليين بتفتيش مختبراتها، وبعكسه ستكون في مقدمة المشتبه بهم في إنتاج هذا الفيروس.

وأشار إلى حوادث تاريخية معروفة لإنتاج الفيروسات في المختبر مثل فيروس إنفلونزا ​الطيور​ وفيروس كورونا "MERS-CoV" المسبب لمتلازمة ​الشرق الأوسط​ التنفسية، و​بكتيريا​ "سينتيا".