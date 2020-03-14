حدث ليلاً| القاهرة الأكثر تضررًا من الطقس السيئ.. والسعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"مجلس الوزراء": القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من موجة الطقس السيئ

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، إن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، مضيفًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".

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فاتن الحلو تكشف حقيقة هروب أسد من السيرك

نفت مدربة الأسود فاتن الحلو، الأخبار المتداولة عن هروب أسد من السيرك المصري الأوروبي، مشيرة إلى أن أعداء النجاح يبحثون عن تشويه النجاحات التي تحققها ابنتها دهب إبراهيم الحلو.

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رئيس القابضة للكهرباء: جنوب القاهرة والقناة الأكثر تضررًا من الطقس السيئ

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوضع مستقر للغاية بشركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع والإنتاج التي تنتج وتنقل وتوزع الكهرباء على مستوى جميع المناطق بالجمهورية، مؤكدًا أنه للمرة الأولى تسجل أحمال الكهرباء أدنى مستوى لها، أمس الجمعة، حيث بلغت 13 ألف و500 ميجاوات نتيجة تواجد المواطنين بمنازلهم.

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السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

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قررت حكومة المملكة العربية السعودية، تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد،

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المغرب: إغلاق المدارس وقاعات السينما والمسارح بسبب كورونا

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة "وباء كورونا- كوفيد 19"، تقرر ابتداء من اليوم السبت، وحتى إشعار لاحق، توقیف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.

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كوريا الجنوبية: 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 107 حالات إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد.

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الحظر الأمريكي على الرحلات القادمة من أوروبا يدخل حيز التنفيذ

يدخل الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على معظم الرحلات القادمة من أوروبا حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي (0400 من صباح السبت بتوقيت جرينتش)

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