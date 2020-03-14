يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، الجمعة.
وكان أردوغان قال في وقت سابق إنه سيستقبل ميركل، وماكرون في 17 مارس في إسطنبول، لإجراء محادثات بشأن المهاجرين، وسوريا.
لكن تقرَّر لاحقا إجراء المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في “إجراء احترازي من فيروس كورونا”، وفق الوكالة.
وسيتطرق المجتمعون إلى الأزمة التي نشأت بعد قرار تركيا في فبراير السماح لآلاف المهاجرين بالعبور نحو أوروبا، وهو قرار تسبب في تدفق أعداد كبيرة منهم نحو الحدود اليونانية، وأثار توترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع “عن بعد”.. أردوغان وماكرون وميركل يجتمعون عبر دائرة تلفزيونية بسب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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