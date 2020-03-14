موريتانيا تعلن عن رصد أول إصابة بفيروس “كورونا”

أكدت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان مساء الجمعة، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح وزير الصحة محمد نذير ولد حامد في تصريح متلفز أن المصاب تم عزله فورا، مؤكدا أن لدى الدولة “كلّ الوسائل” لرعاية المصابين بفيروس كورونا.
وجاء في بيان لوزارة الصحة أنّ المصاب بالفيروس “عاد إلى البلاد من أوروبا في 9 مارس الجاري”.
وأضاف البيان أنّ “المصاب عزل نفسه بمنزل في نواكشوط، وذلك بعدما علم بإصابة من كان يقيم معه في أوروبا بالفيروس”.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر 5 آلاف شخص حول العالم، بحلول الثالث عشر من مارس، فيما سجلت نحو 141 ألف حالة إصابة في 124 بلدا ومنطقة.
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