عاجل.. السعودية تعلّق الرحلات الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. السعودية تعلق الرحلات الجوية

السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

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وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح المصدر أن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة 11 من صباح الأحد".

وأضاف أن تلك المدة ستعتبر "إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".