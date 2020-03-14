 لبنان تواجه شبح الإفلاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تحوم صناديق الديون المتعثرة حول لبنان "الفريسة" مع بدء العد التنازلي لأول تعثر سيادي لبيروت، حيث تنقضي فترة السماح لسداد 1.2 مليار دولار سندات دولية، يوم الإثنين المقبل.

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وتتوقع "رويترز" أن البعض قد لا يشتري إلى أن تكشف الحكومة عن خطط لإعادة هيكلة الدين وإصلاح الاقتصاد، وإلى أن ينجلي الغبار عن انحدار الأصول عالميا.

ويأتي تعثر لبنان في وقت يواجه فيه مستثمرو الديون المتعثرة وصناديق الأسواق الناشئة صدمة أحد أشد تراجعات أسعار الأصول حدة خلال أكثر من 30 عاما، وعلى ما يبدو تحين لبنان التوقيت الخطأ لإشهار الإفلاس.