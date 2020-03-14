- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان تواجه شبح الإفلاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تحوم صناديق الديون المتعثرة حول لبنان "الفريسة" مع بدء العد التنازلي لأول تعثر سيادي لبيروت، حيث تنقضي فترة السماح لسداد 1.2 مليار دولار سندات دولية، يوم الإثنين المقبل.
وتتوقع "رويترز" أن البعض قد لا يشتري إلى أن تكشف الحكومة عن خطط لإعادة هيكلة الدين وإصلاح الاقتصاد، وإلى أن ينجلي الغبار عن انحدار الأصول عالميا.
ويأتي تعثر لبنان في وقت يواجه فيه مستثمرو الديون المتعثرة وصناديق الأسواق الناشئة صدمة أحد أشد تراجعات أسعار الأصول حدة خلال أكثر من 30 عاما، وعلى ما يبدو تحين لبنان التوقيت الخطأ لإشهار الإفلاس.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تواجه شبح الإفلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.