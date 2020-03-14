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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر للطيران: رحلات منتظمة رغم الأحوال الجوية
السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني المصري، مساء الجمعة، انتظام الحركة الجوية وجداول التشغيل لأطقم الركب الطائر، وأن مطار القاهرة والمطارات المصرية الأخرى شهدت اليوم نسبة انتظام عالية للرحلات الجوية الداخلية والخارجية رغم سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.
وتفقد وزير الطيران المدني المصري غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC، لمتابعة موقف الرحلات وحركة الطيران أولا بأول خصوصا فى ظل الأحوال الجوية الصعبة.
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