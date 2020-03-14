مصادر للشرق الأوسط: لبنان أبلغ سوريا أنه سيغلق الحدود البرية فجر الاثنين لمدة أسبوع

كشفت مصادر سياسية ​لبنان​ية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أبلغت ​السلطات السورية​ أنها ستغلق الحدود البرية فجر الاثنين المقبل، لمدة أسبوع، ضمن إجراءات عزل البلاد لمنع وصول ​فيروس كورونا​ إلى لبنان. وأشارت إلى أن الفترة المعطاة حتى يوم الاثنين المقبل تهدف إلى السماح للبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان من دول أغلقت معابرها الجوية، لتتسنى لهم العودة عبر طريق البر.

وشددت على أن هذا الإجراء الهادف لإغلاق الحدود يدخل ضمن التدابير الوقائية، ويُضاف إلى إغلاق الرحلات الجوية إلى دول موبوءة، وينسجم مع قرار ​الحكومة​ بخصوص دول يتفشى فيها المرض.

وأكدت المصادر أن هناك "تشدداً على المعابر الشرعية وغير الشرعية التي أقفلت بالسواتر الترابية، وتخضع للمراقبة عبر أبراج المراقبة المثبتة على الحدود الشرعية والشمالية، إضافة إلى إجراءات تتخذها القوى العسكرية والأمنية".

ولفتت المصادر إلى إن الاتفاق مع المنظمات الدولية قضى بإنشاء مستشفيين ميدانيين على وجه السرعة في ​منطقة البقاع​ ومنطقة الشمال (حيث كثافة انتشار ​اللاجئين السوريين​)، فضلاً عن تعليمات مشددة بخصوص ​الوقاية​".