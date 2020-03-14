الأوروغواي تعلن إغلاقا جزئيا لحدودها بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الأوروغواي لويس لاكال بو حال طوارئ صحية و"إغلاقا جزئيا للحدود" لفترة غير محددة، بعد تأكيد أول أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.
وقال رئيس الأوروغواي ، خلال مؤتمر صحافي، إنه تقرر فرض "حجر صحي إلزامي" على الوافدين من تسع دول تعتبر "مصدر خطر". وأضاف أنه تقرر أيضا "حظر إنزال السفن السياحية" و"تعليق جميع العروض العامة".
من جهته قال وزير الصحة في الأوروغواي دانيال ساليناس إن البلدان التسعة التي تُعتبر "مصدر خطر" هي الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإيران وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، موضحا أن هذه اللائحة يمكن تعديلها حسب تطور الوباء.
واتخذ قرار إعلان حال طوارئ صحية بعد تأكيد وزارة الصحة وجود أربع حالات إصابة بكورونا المستجد، هي الأولى في الأوروغواي.
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