الأوروغواي تعلن إغلاقا جزئيا لحدودها بسبب "كورونا"

أعلن رئيس ​الأوروغواي​ لويس لاكال بو حال طوارئ صحية و"إغلاقا جزئيا للحدود" لفترة غير محددة، بعد تأكيد أول أربع إصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد على أراضيها.

وقال رئيس الأوروغواي ، خلال ​مؤتمر​ صحافي، إنه تقرر فرض "حجر صحي إلزامي" على الوافدين من تسع دول تعتبر "مصدر خطر". وأضاف أنه تقرر أيضا "حظر إنزال ​السفن​ السياحية" و"تعليق جميع العروض العامة".

من جهته قال ​وزير الصحة​ في الأوروغواي دانيال ساليناس إن البلدان التسعة التي تُعتبر "مصدر خطر" هي ​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ و​سنغافورة​ و​إيران​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، موضحا أن هذه اللائحة يمكن تعديلها حسب تطور الوباء.

واتخذ قرار إعلان حال طوارئ صحية بعد تأكيد ​وزارة الصحة​ وجود أربع ​حالات​ إصابة بكورونا المستجد، هي الأولى في الأوروغواي.