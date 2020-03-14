وليد أبو سليمان: مداخيل الخزينة سترتفع بنسبة 20% مع كل دولار يخسره سعر برميل النفط

أوضح الخبير المالي والاقتصادي ​وليد أبو سليمان​، أن "الدولة ال​لبنان​ية تفرض أصلاً على كل صفيحة بنزين رسوماً ثابتة تبلغ 5 آلاف ليرة لبنانية، إضافة إلى ضريبة 11% ليصبح مجموع ما تتقاضاه الدولة اليوم على الصفيحة نحو 8 آلاف ليرة، تضاف إليها تكاليف النقل وجعالة ​محطات المحروقات​ والشركات المستوردة وهي عوامل ثابتة، فيما التقديرات تشير إلى أنّ لبنان يستهلك أكثر من 200 ألف صفيحة بنزين يومياً".

وأشار أبو سليمان في حديث صحافي إلى أنه "بناءً على ذلك، فإن مداخيل الخزينة العامة سترتفع بنسبة 20% مع كل ​دولار​ يخسره سعر برميل ​النفط​ عالمياً، إذا ما افترضنا أنّ الخزينة تُدخل أسبوعياً نحو ملياري ليرة

قانونياً".