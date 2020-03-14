السعودية تعلن تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

لفت مصدر مسؤول في ​وزارة الداخلية السعودية​ الى إن "​حكومة​ السعودية قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار ​فيروس كورونا​".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر تأكيده إنه "سيتم اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى السعودية".

وسجلت ​وزارة الصحة السعودية​ الجمعة 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​ يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.