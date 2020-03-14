ترامب يعلق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوما

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً، و ذلك بدءاً من منتصف ليل الجمعة بهدف مكافحة انتشار وباء ​كورونا​ المستجد.

وقال الرئيس الأميركي "بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت شركات كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان و"ام اس سي" جميعها على تعليق رحلات ​السفن​ السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل "صناعة ضخمة ومهمة".

ويأتي هذا القرار في وقت علق مسافرون على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء.