الصين تسجل 11 إصابة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​السلطات الصينية​ عن تسجيل 11 حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد -19)، فيما تم رصد 1430 حالة شفاء و13 حالة وفاة جراء هذه السلالة. ولفتت اللجنة الحكومية لشؤون ​الصحة​ الصينية، في بيان، الى إن "المعطيات التي تم جمعها من 31 مقاطعة في البلاد، تفيد بوصول عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 80824 حالة"، مشيرة الى أن "12094 يعتبرون مرضى حاليا، منهم 3610 مصابا في حالة بالغة، فيما تم شفاء 65541 شخصا، ووفاة 3189".

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