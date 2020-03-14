الغاء التكريم الوطني لضحايا اعتداء كرايستشيرش بسبب كورونا

ويلينغتون: أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن السبت الغاء التكريم الوطني لضحايا الاعتداء الذي طال مسجدين في كرايستشيرش قبل عام، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وقالت ارديرن "إنه قرار براغماتي. النصيحة التي تلقيناها (..) هي ان هناك أشخاصا سيسافرون من أنحاء مختلفة من البلاد، ومن الخارج. وإذا كانت هناك حالة (إصابة بالفيروس)، فقد يكون من الصعب تتبع أولئك الذين اتصلوا" مع الشخص المصاب.
وهناك ست اصابات بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا حتى الان.
وقُتل 51 شخصا بهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديّة في 15 آذار/مارس 2019 شنّه أسترالي من اليمين المتطرّف.
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