بوركينا فاسو تسجل ثالث اصابة بكورونا

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واغادوغو: تأكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجمعة في بوركينا فاسو ليرتفع بذلك إلى ثلاثة عدد المصابين في هذا البلد الإفريقي حيث تم حظر التجمعات والتظاهرات حتى نهاية نيسان/أبريل بسبب الوباء.
وقالت وزيرة الصحة كلودين لوغيه خلال جولة لرفع مستوى الوعي حيال الفروس إنه "تم اكتشاف اصابة جديدة لدى شخص ثالث" أتت نتائج الاختبارات التي اجريت له ايجابية.
واضافت ان المصاب "كان على اتصال" مع أول شخصَين مصابين بكوفيد-19، مشيرة الى انه بات الان تحت المراقبة.
وتابعت "تم أخذ سبع عينات أخرى من حالات مشتبه فيها ونحن في انتظار النتائج قريبا".
والاثنين تم الكشف في البلاد عن أول اصابتين بالفيروس تم تشخيصهما لدى زوجين من بوركينا فاسو كانا قد عادا في نهاية شباط/فبراير من فرنسا.
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