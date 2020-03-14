شكرا لقرائتكم خبر عن "أبليكشن" للتخلص من المخلفات الديجيتال مقابل رصيد نقاط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى خطة الحكومة متمثلة فى وزارة البيئة فى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.



ونرصد ما استعرضته الوزارة فى هذا الإطار، خاصة أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة سنوياً يتراوح ما بين 66 – 73 ألف طن:

- إعداد مشروع مدعم من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لوضع خريطة طريق عمل.

- أبلكيشين على الموبايل فى شهر يوليو المقبل، (e تدوير)، يعمل على الربط بمنافذ بيع أجهزة كهربائية، بحيث يقوم المواطن بإبداء رغبته عبر الأبلكيشن فى التخلص من هاتفه المحمول، ليحصل على نقاط فى مقابل ذلك يستطيع من خلالها شراء أجهزة إلكترونية أخرى، وذلك بدلاً من الإلقاء بهذه الأجهزة فى القمامة.

- جرى تقنين أوضاع 6 مصانع فى تدوير هذه المخلفات لكن ما زال هناك قطاع غير رسمى.

- التخلص الأمن من حوالى 4 آلاف و20 طنا من المخلفات الإلكترونية فى الجمارك خلال العامين الماضيين فى الفترة من (مارس 2017 حتى يوليو 2019) ومنها الشاشات والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

- من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية قبل نهاية العام الحالى بالتخلص من 800 طن من الشاشات بواقع 41 ألف شاشة من الجمارك.

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- وضع معايير بيئية وصحية تتعلق باستيراد الأجهزة الإلكترونية المستعملة، بوضع شرط العمر للسماح بدخولها للبلاد (5 سنوات من تاريخ الصنع).

- وضع اشتراطات بيئة أو صحية للمشاركين فى مزادات المخلفات الناتجة عن القطاع الحكومى أو الخاص.

- تجميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة التى يرغب أصحابها من التخلص منها، وذلك من الجامعات، تمهيداً لتوجيها إلى المصانع المختصة بتدوير هذه المخلفات.

- وضع كتيب إرشادى لمفتشى الجمارك حول كيفية التعرف علي المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

- إصدار 4 أفلام الشهر المقبل للتوعية حول مخاطر المخلفات الإلكترونية.

- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقة على مستوى المدارس الحكومية بـ27 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات كل فيما يخصه والخروج بها إلى لوحة فنية أو منتج آخر أو شكل جمالى.