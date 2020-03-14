شكرا لقرائتكم خبر عن نص تعديلات قانون حماية الآثار بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نص مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 فى شأن حماية الآثار، بعد موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيًا، الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور على عبد العال.

وإلى نص مشروع القانون:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان جديدتان برقمى: (42 مكرراً "2"، 45 مكرراً "1") إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:

(المادة 42 مكرر "2")

يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

(المادة 45 مكرر "1"):

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يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.

2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد

(المادة الثانية)