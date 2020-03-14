شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات فى انتخابات النقابة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، إنه سيكون هناك 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات فى انتخابات النقابة، المقرر عقدها غدًا الأحد الموافق 15 مارس، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، مضيفًا أن النقابات الفرعية مقسمة إلى لجان فرعية .

وأضاف مجدى سخى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النقابة العامة بشارع رمسيس سيكون بها 10 لجان، مؤكدًا أن النقابة أخطرت مديريات الصحة بكافة المحافظات بأماكن التصويت لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، موضحًا أنه تم إخطار مديريات الأمن بالمحافظات أيضًا .

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد غدًا الأحد الموافق 15 مارس الجارى، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.