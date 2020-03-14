شكرا لقرائتكم خبر عن هل قرار الحكومة بشأن تعليق الفاعليات ينطبق على "المحامين".. وزير دولة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثيرت العديد من التساؤلات حول مصير انتخابات النقابة العامة للمحامين،المقرر عقدها في 15 مارس الجارى، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات التى تحدث تجمعات، و في هذا السياق، أكد أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، أن النقابات مستقلة و عليها أن تتخذ قرارتها بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات التى تحدث تجمعات، بشكل منفصل عن طريق رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وأضاف أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أنه لا داعى للتأجيل وأن الطقس السئ الذى تتعرض له البلاد سوف ينتهى السبت المقبل.

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وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد غدا الأحد الموافق 15 مارس الجارى، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.