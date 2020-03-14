كوريا الجنوبية: 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 107 حالات إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ بذلك 8 آلاف و 86 حالة. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية سجلت خمس وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 72 شخصا جراء المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

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