أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأجنبى قادم من أوروبا.
وقالت الوزارة فى بيان لها إن أجنبيا تم تشخصيه بكورونا بعد أخذ عينات منه تأكدت إيجابية بفيروس كورونا.
صنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمى"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
يُعرف الوباء على أنه تفشىمرض ما فى منطقة جغرافية محصورة فى دولة واحدة أو عدد قليل من الدول.
وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشى المحلى فى ووهان (الوباء) إلى مستوى (الوباء العالمى) فى مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول فى مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. كورونا يصل موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.