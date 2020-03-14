رسميا.. كورونا يصل موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأجنبى قادم من أوروبا.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن أجنبيا تم تشخصيه بكورونا بعد أخذ عينات منه تأكدت إيجابية بفيروس كورونا.

صنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمى"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشى

مرض ما فى منطقة جغرافية محصورة فى دولة واحدة أو عدد قليل من الدول.

وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشى المحلى فى ووهان (الوباء) إلى مستوى (الوباء العالمى) فى مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول فى مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.